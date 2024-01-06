محمد بن راشد يعلن عن تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، وحاكم دبي، اليوم السبت، عن إجراء تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

وتضمن القرار تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير دولة للشباب. والنيادي كان "أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب،" حسبما كتب بن راشد.

الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات … — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

وتم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائب لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، ومسؤول عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية. ووفق ما أعلنه بن راشد، سيقود مكتوم فريق اتحادي معني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي.

ومكتوم بن محمد، هو نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

نعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات .

سلطان رائد فضاء .. وحاصل على الدكتوراة .. وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء.. وخدم البشرية في المجال العلمي .. وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة ٦ أشهر .. وهو من أقرب… pic.twitter.com/PcqfDaP968 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

كما تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من محمد بن أحمد البواردي. وكان مبارك يعمل وكيل لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشار في ديوان الرئاسة.

ونعلن عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ… pic.twitter.com/SdlbPk6EaA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

وتضمنت التعديلات، تعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضو في مجلس الوزراء، بدلا من الوزيرة السابقة مريم المهيري.

وحسبما كتب بن راشد، ستعمل الوزيرة الجديدة على "ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي".

ونعلن عن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة .. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً .. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج .. وقادت ملف الإمارات في… pic.twitter.com/5Cp2PoNA5i — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

وتم تعيين مريم المهيري، التي قادت ملف COP 28 الذي استضافته الإمارات نهاية 2023، في منصب رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة.

كما نعلن اليوم أيضاً عن تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء .. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة .. مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة… pic.twitter.com/6w62WjMlaT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية .. قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.. ورسخ التوازن في سياساتنا المالية… pic.twitter.com/SXHMopgu6K — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

المصدر: RT