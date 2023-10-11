شيخة قطرية تعلق على "طوفان الأقصى" وموقف الجامعة العربية

علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على العمليات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي على ذلك.

وقالت الشيخة القطرية في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا): "تندد تشدد تشجب تستنكر جميع ما سبق"، وذلك في تعليق على تغريدة كتبتها الإعلامية خديجة بن قنة وقالت فيها: " خلونا نفكّر ونحزّر ونفزّر.. ماذا ستفعل الجامعة العربية في اجتماعها يوم الأربعاء؟".

تندد

تشدد

تشجب

تستنكر

جميع ما سبق https://t.co/CCGWwK4IGs — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 10, 2023

هذا وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، بأن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب دولة فلسطين "لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي" على غزة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: RT