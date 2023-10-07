الخارجية الفلسطينية تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الليلة، أنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر الأحد أنه مستمر في شن ضربات على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استهدف موقع إطلاق صواريخ ومراكز قيادة تشغيلية وعددا من المسلحين الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم السبت، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.

وحذرت الحكومة العراقية من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية لأنه سينعكس على استقرار المنطقة، داعية جامعة الدول العربية إلى الانعقاد بصورة عاجلة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: وفا