شاهد.. أول هدف في كأس أوروبا 2024

سجل فلوريان فيرتز أول الأهداف في كأس أوروبا 2024 خلال مباراة منتخب بلاده ألمانيا المضيف ضد نظيره الاسكتلندي في افتتاح للبطولة القارية يوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

ولم يمهل الجناح فيرتز منتخب اسكتلندا سوى عشر دقائق قبل أن يسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة متقنة.

1-0 Germany.



FLORIAN WIRTZ OPENS THE SCORE IN EURO 2024 !!! WHAT A F*CKING GOAL !!



pic.twitter.com/mmako7kR2I — 𝙁𝙎 🇵🇸 (@Fs_FTBL) June 14, 2024

وتدخل المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.

المصدر: RT