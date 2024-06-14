شاهد.. أول هدف في كأس أوروبا 2024
سجل فلوريان فيرتز أول الأهداف في كأس أوروبا 2024 خلال مباراة منتخب بلاده ألمانيا المضيف ضد نظيره الاسكتلندي في افتتاح للبطولة القارية يوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.
ولم يمهل الجناح فيرتز منتخب اسكتلندا سوى عشر دقائق قبل أن يسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة متقنة.
1-0 Germany.— 𝙁𝙎 🇵🇸 (@Fs_FTBL) June 14, 2024
FLORIAN WIRTZ OPENS THE SCORE IN EURO 2024 !!! WHAT A F*CKING GOAL !!
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الهدف الاول لمنتخب المانيا فيرتز #EURO2024— 3NAD 📊 (@i3n11d) June 14, 2024
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🚨فلوريان فيرتز يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا أمام إسكتلندا⚽️🇩🇪🔥— ᶠᴬᵂᴬᶻ (@FZH105) June 14, 2024
• هدف الافتتاح في بطولة اليورو 2024⚽️✅️
Via: @Louann245462#euro2024#GERSCO#يورو_٢٠٢٤pic.twitter.com/Wat0Yo6y4v
وتدخل المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.
المصدر: RT