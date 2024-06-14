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شاهد.. أول هدف في كأس أوروبا 2024

الرياضة

شاهد.. أول هدف في كأس أوروبا 2024
AP
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سجل فلوريان فيرتز أول الأهداف في كأس أوروبا 2024 خلال مباراة منتخب بلاده ألمانيا المضيف ضد نظيره الاسكتلندي في افتتاح للبطولة القارية يوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

ولم يمهل الجناح فيرتز منتخب اسكتلندا سوى عشر دقائق قبل أن يسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده بتسديدة متقنة.

وتدخل المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضا هنغاريا وسويسرا.

المصدر: RT

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