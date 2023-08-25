داهمت منازلهم بطائرات عسكرية.. قوات الأمن العراقية تعتقل أشخاصا أجبروا طبيبا على دفع "فصل عشائري"

قال مصدر محلي بمحافظة ميسان جنوبي العراق، في تصريح لوكالة "شفق نيوز" يوم الجمعة، إن قوات الأمن اعتقلت أشخاصا هددوا أحد أطباء المحافظة.

وقال المصدر إن دائرة صحة ميسان تحركت قضائيا ضد هؤلاء الأشخاص الذين هددوا الدكتور ياسر قيس مجيد، واستحصلوا منه دية عشائرية، نتيجة وفاة أحد ذويهم أثناء المعالجة على يد الطبيب المذكور.

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وأضاف أن وزير الداخلية أصدر توجيها فوريا للأجهزة الأمنية باعتقال هؤلاء حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات عاجلة لمنازلهم باستخدام الطائرات العسكرية، وتمكنت من اعتقال 3 متهمين، فيما تلاحق آخرين بينهم مطلوب للقضاء بجرائم أخرى.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بأن أحد الأطباء في المحافظة قام بدفع دية ما يعرف محليا بـ"الفصل" إلى إحدى العشائر على خلفية وفاة مريض لهم كان يراجعه.

وذكر المصدر أن أحد الأطباء في مركز محافظة ميسان كان يعوده مريض منذ 8 أشهر وفي آخر مرة زار الطبيب وهو بحالة صحية حرجة فقام بإجراء مسحة قلبية له بعد توقيع ذويه على هذا العمل داخل العيادة، حيث توفي المريض بسبب وضعه الصحي الحرج الذي كان يمر به.

وأضاف أن الدكتور تعرض بعد ذلك لـ"كوامة" عشائرية من قبل ذوي المريض المتوفي، انتهى بتقديم الطبيب فصلا عشائريا بقيمة 80 مليون دينار عراقي.

وذكر المصدر أن الطبيب قرر مغادرة المحافظة إلى إشعار آخر، وأغلق عيادته الطبية بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين المحليين له.

المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية