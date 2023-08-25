إعلام عراقي: تحرير عراقيين اختطفتهم عصابة إيرانية مقابل فدية واعتقال أعضائها

أفادت وسائل إعلام عراقية، الجمعة، بتحرير عدد من الرهائن العراقيين، كانت عصابة إيرانية اختطفتهم في ظروف غامضة لدى زيارتهم البلاد، وطالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

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ونقل موقع "السومرية" العراقي، عن القنصل العام لإيران في محافظة البصرة جنوب العراق، على عابدي، قوله إنه تم تحرير "رهائن بينهم عراقيون واعتقال الخاطفين".

وقال عابدي، "من خلال متابعتنا للموضوع علمنا أن الأجهزة الأمنية الإيرانية وبالجهود المكثفة استطاعت اكتشاف مكان اختباء الخاطفين في جبال وعرة شمال إيران"، مضيفا أنه "تم القبض على عدد من أفراد العصابة وتحرير الرهائن الإيرانيين والعراقيين وسيتم تسليمهم لعائلاتهم في أقرب وقت".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران، يظهر مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب.

عراقيون مختطفون يتعرضون للتعذيب في إيران..#موجز_العراق#INS#العراق

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وقال شقيق أحد المختطفين العراقيين في إيران، وهو من أهالي محافظة البصرة، إن شقيقه كان في زيارة لدى اختطافه في إيران، لافتا الى أن الخاطفين طالبوا بفدية تصل إلى 7 آلاف دولار.

وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه "تم اعتقال العصابة التي اختطفتهم من قبل قوات الأمن الإيرانية"، متوقعا "وصول شقيقه خلال ثلاثة أيام"، وقال: "تم إطلاق سراح شقيقي بالفعل وتكلمت معه عبر الفيديو".

المصدر: السومرية





