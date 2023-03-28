مصر.. القبض على منتج ومنظم حفلات شهير وزع الكوكايين وحبوب الهلوسة على الحضور

ألقى الأمن المصري القبض على منتج ومنظم حفلات شهير وآخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة بين جمهور الحفلات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "محمود ز." لتنفيذ أحكام قضائية صادره في حقه رفقة آخرين بتهمة "تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لترويج المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة والهلوسة والمؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية وكذا مخدري الآيس والكوكايين".

وتوصلت تحريات مكافحة المخدرات إلى قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة من خلال إقامة الحفلات الموسيقية وإعداد أماكن متعددة لإقامة تلك الحفلات متخذين منها ستارا لمزاولة نشاطهم الإجرامي لترويج المواد المخدرة.

وتبين من التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، لترويج المواد المخدرة وبخاصة الأقراص المخدرة والهلوسة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكذا مخدري الآيس والكوكايين خلال الحفلات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى أصدرت حكما بالحبس 3 سنوات في حق المتهم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري