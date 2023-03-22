الصدر يبلغ مجموعة من قياداته بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان لقضايا "مهمة"

أبلغ زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، مجموعة من قياداته بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان لقضايا "مهمة".

وأبلغ مصطفى اليعقوبي المسؤول الإداري في الحنانة (مقر إقامة الصدر)، كلا من محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، وحسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي، بالقرار.

ويمنع القرار سفر الأعضاء إلى خارج العراق خلال شهر رمضان لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص، والالتزام بالمنهج العبادي الخاص بالشهر، بالاضافة لوجود عدة اجتماعات مهمة.

المصدر: RT