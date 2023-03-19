رغد تعلن عن عودة رفات صدام حسين إلى العراق بـ"استقبال عسكري مهيب وحضور جماهيري غفير" (فيديو)

قالت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن رفات والدها سيعود للعراق باستقبال عسكري مهيب وبحضور جماهيري غفير.

وخلال مقابلة مع قناة "المشهد"، أشارت رغد إلى أن لديها إرادة قوية في أن تكون جزءا من مرحلة وطنية قادمة في الوقت القريب".

وأكملت: "الطموح ينتهي في مرحلة معينة.. قد يرتفع أو يبقى كما هو أو ينتهي.. لكني لدي إرادة قوية في هذا المضمار وليس رغبة.. هناك فارق بين أن تكون عندك رغبة وتكون عندك إرادة كبيرة وإصرار".

وأكدت أنها تولي اهتماما كبيرا لما يدور في الشارع العراقي.

رغد صدام حسين للمشهد: جثمان والدي سيعود للعراق باستقبال مهيب.. لدي إرادة قوية لأن أكون جزءا من الشأن العراقي#المشهد#صدام_حسين#العراقpic.twitter.com/I8tEBq3TXj — Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) March 17, 2023

المصدر: "المشهد"