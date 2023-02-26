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وفد رفيع يضم عددا من رؤساء برلمانات عربية يلتقي بالأسد في دمشق

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وفد رفيع يضم عددا من رؤساء برلمانات عربية يلتقي بالأسد في دمشق
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الأسد يستقبل وفداً من الاتحاد البرلماني العربي في دمشق
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدا من الاتحاد البرلماني العربي ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، قدموا إلى دمشق تضامنا مع الشعب السوري.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

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وعقد مجلس الشعب جلسته اليوم بحضور رؤساء برلمان ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

ووصل اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد قمة أمس السبت في بغداد، إلى مطار دمشق الدولي للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

المصدر: RT

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