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بوغدانوف: الإمارات مستعدة للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية

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بوغدانوف: الإمارات مستعدة للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
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أشاد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، بموقف الإمارات من أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد أبو ظبي للإسهام في إيجاد حل لها.

وقال بوغدانوف في حوار مع وكالة "نوفوستي" نشر اليوم الخميس: "قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة متمسكة بموقف ثابت ومتوازن من الأحداث في أوكرانيا وحولها، وتبدي استعدادها الدائم لتقديم كل مساعدة ممكنة لحل مجموعة معقدة من المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".

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وأضاف بوغدانوف أن "أبو ظبي تؤكد عزمها الثابت على تعزيز العلاقات الودية والتعاون التجاري متعدد الأوجه مع بلدنا".

يذكر أن الوساطة الإماراتية نجحت في ترتيب عدد من صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "نوفوستي"

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