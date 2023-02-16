الدفاع الروسية: تم تحرير 101 أسيرا من مناطق سيطرة كييف نتيجة مفاوضات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عودة 101 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، نتيجة عملية مفاوضات جرت مع الجانب الأوكراني.

وقالت الوزارة: "نتيجة لعملية التفاوض، أعيد 101 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، مشيرة إلى أن جنود الجيش الروسي في الأسر معرضين لخطر الموت.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تسليم الجنود المحررين إلى موسكو، على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجوفضائية الروسية، حيث سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة. وأضافت أن "جميع المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وأعلنت الدفاع الروسية، مطلع فبراير، عودة 63 جنديا من القوات المسلحة الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها كييف نتيجة مفاوضات صعبة.

وضمت مجموعة المفرج عنهم حينها أشخاصا من "فئة حساسة"، أصبح تبادلهم ممكنا بفضل جهود وساطة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية