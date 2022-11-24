أكبر مشروع في العالم.. خبير يكشف لـRT عن مشروع قومي ضخم في مصر سيؤمن البلاد لمئات السنين

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن تفاصيل إنشاء مصر محطة معالجة المياه بالحمام، والتي سوف تستخدم في مشروع الدلتا الجديدة التي ستؤمن الأمن الغذائي لمصر لمئات السنين.

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وأضاف شراقي في تصريحات لـRT أن محطة المعالجة بالحمام، سوف تستخدم في مشروع الدلتا الجديدة وهو المشروع القومي الهام لمصر.

وأوضح أن مشكلة المياه في مصر تخص الزراعة، فضلا عن توسع الدولة في بناء المدن الجديدة المتطورة حيث تم إنشاء 14 مدينة جديدة في وقت واحد وهو الأمر الذي يتطلب بنية تحتية لوصول المياه لتلك المدن.

وأشار إلى أن حصة مياه النيل تكفي للشرب، أما المشكلة الحقيقية فتكمن في الزراعة والأمن الغذائي.

وفي مجال تحلية مياه البحر، أوضح أن الدولة المصرية عملت على مضاعفة كمية مياه البحر التي يتم تحليلها ؛ مشيرا إلى وجود أكثر من 80 محطة تحليه مياه البحر تنتج 400 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر؛ وهي كمية قليلة بالنسبة لحجم العجز المائي والزراعة.

أما حصاد مياه الأمطار، فأوضح الدكتور عباس شراقي أن حصاد مياه الأمطار يتم عن طريق عمل مخرات سيول وذلك لهدفين حماية المناطق من مخاطر السيول وتجميع المياه عبر السدود لاستخدامها في الزراعة خاصة في المناطق البعيدة عن نهر النيل.

المصدر: RT