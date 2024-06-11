بوغدانوف: الاتصالات مع السودان بشأن قاعدة روسية على البحر الأحمر مستمرة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الاتصالات مستمرة بين روسيا والسودان بشأن قاعدة عسكرية روسية هناك.

وقال بوغدانوف للصحفيين، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن القاعدة العسكرية الروسية على ساحل البحر الأحمر في السودان، التي يبحث البلدان إقامتها منذ فترة، إن "الاتصالات مستمرة، ولكن لا توجد أي اتفاقات محددة بعد، بما في ذلك بين العسكريين، حسبما أعرف".

وتعليقا على الوضع في السودان، أكد بوغدانوف أن من الضروري "الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف تدمير البلاد قبل كل شيء، وإنهاء هذا النزاع الدموي الذي يهدد البلاد بالتفكك".

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وتابع: "هذا كله خطير للغاية على وحدة أراضي السودان. وما كنا ندعو إليه دائما هو تعزيز وحدة البلاد، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق المفاوضات".

وأكد بوغدانوف استعداد روسيا للمساعدة في عملية التفاوض من أجل تسوية النزاع بأسرع ما يمكن. وقال: "نحن نؤيد المفاوضات في جدة ووساطة السعودية ونحن مستعدون لتنظيم بعض اللقاءات بأنفسنا إن طلبوا منا ذلك".

يذكر أن النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان مستمر منذ أبريل 2023.

المصدر: تاس