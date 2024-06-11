الأحزاب اليمينية في البرلمان الألماني تقاطع خطاب زيلينسكي

قاطع نواب من حزبي اليمين المتشدد الألماني "البديل من أجل ألمانيا" واليسار المتشدد "تحالف سارة فاجنكنشت" خطاب فلاديمير زيلنسكي أمام البرلمان.

وقد حقق الحزبان مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية الأحد إذ تفوق "البديل من أجل ألمانيا" على جميع الأحزاب الثلاثة المنضوية في ائتلاف المستشار أولاف شولتس، بينما حصل "تحالف سارة فاجنكنشت" الجديد على الساحة وهو الذي ركز حملته على معارضة تسليم الأسلحة لأوكرانيا، على أكثر من ستة في المئة من الأصوات.

وأفاد الرئيسان المشاركان لـ "البديل من أجل ألمانيا" بأن الحزب "يرفض الاستماع إلى متحدث يرتدي بزات عسكرية".

وأكد تينو شروبالا وأليس فيدل أن "أوكرانيا لا تحتاج إلى رئيس حرب الآن. تحتاج إلى رئيس سلام مستعد للتفاوض"، مضيفين بأن نواب "البديل من أجل ألمانيا" قرروا بالتالي ترك مقاعدهم فارغة في البوندستاغ (مجلس النواب) الثلاثاء.

وأعرب زيلنسكي خلال زيارة للمجموعة الصاروخية 21 لقوات الدفاع الجوي الألمانية، مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن أمله بصدور قرارات إيجابية من الدول الأوروبية في المستقبل القريب بشأن توريد نظامين أو ثلاثة أنظمة دفاع جوي.

ووصل زعيم نظام كييف المنتهية شرعيته فلاديمير زيلنسكي مساء أمس الإثنين إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والمشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا، وفق ما أعلن في منشور على منصة "إكس".

المصدر: RT