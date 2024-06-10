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زيلنسكي يعلن وصوله إلى برلين للقاء شولتس

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زيلنسكي يعلن وصوله إلى برلين للقاء شولتس
Globallookpress
زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس
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وصل زعيم النظام في كييف فلاديمير زيلنسكي مساء الإثنين إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والمشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا، وفق ما أعلن في منشور على منصة "إكس".

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وكتب زيلنسكي "المستشار شولتس وأنا سنناقش مواصلة الدعم الدفاعي وتوسيع نطاق الدفاع الجوي لأوكرانيا والإنتاج المشترك للأسلحة".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس صرح أن القمة حول أوكرانيا المقرر عقدها في منتصف يونيو بسويسرا من الممكن أن تكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، فيما ذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

وستعقد سويسرا المؤتمر يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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