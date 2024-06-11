أول تعليق من بايدن على إدانة نجله هانتر بـ 3 تهم جنائية

علق الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على قرار محكمة ولاية ديلاوير إدانة نجله هانتر بايدن بثلاث تهم جنائية منها حيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال تعاطيه للمخدرات.

وقال بايدن عقب صدور قرار المحكمة أنه تقبل الأمر إلا أن هذا القرار لن يمنعه وعقيلته من حب ودعم نجلهم الذي يفخران به.

وأضاف في بيان صحفي: "كما قلت الأسبوع الماضي أنا الرئيس ولكنني أب أيضا، جيل وأنا نحب ابننا، ونحن فخوران جدا بالرجل الذي أصبحه اليوم".

وتابع:"العديد من العائلات التي مرت بتجارب مع أحبائها الذين يحاربون الإدمان يفهمون شعور الفخر عند رؤيتك شخصا تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قويا ومتماسكا ومرنا في عملية التعافي".

وأردف: "كما قلت أيضا الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية بينما يفكر هانتر في الاستئناف".

وخلص إلى القول إنه والسيدة الأولى جيل بايدن سيكونان موجودين دائما من أجل هانتر وبقية أفراد العائلة مع كامل حبهما ودعمهما، وأن لا شيء سيتغير.

هذا وأدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجة إليه والمتعلقة بحيازته غير القانونية لسلاح ناري.

ووجدت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير هانتر بايدن مذنبا بتهم فدرالية تتعلق بالأسلحة غير القانونية عندما كان مدمنا على المخدرات، في أول مقاضاة جنائية تاريخية لنجل رئيس أمريكي في منصبه.

وقد أُدين ابن الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث التي واجهها، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية تصل عقوبة اثنتين من التهم الموجة لهانتر بايدن إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وبموجب التوصيات التوجيهية الفيدرالية بشأن الأحكام، يمكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عام، لكن يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة أكثر أو أقل، كما وتحمل كل تهمة أيضا غرامة مالية قصوى قدرها 250 ألف دولار.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية