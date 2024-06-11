الخارجية القطرية: الوسطاء استلموا رد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح الهدنة الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الثلاثاء، أن الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن قطر ومصر يؤكدان أن جهود وساطتهما مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة.

وأكدت أن الوسطاء سيقومون بدراسة رد "حماس" والفصائل الفلسطينية والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوة القادمة.

يتبع..