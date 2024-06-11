أهمها الغواصة النووية "قازان".. ما هي القطع الحربية الروسية التي تستعد لدخول سواحل كوبا؟

تستعد وحدة عسكرية من سفن الأسطول الروسي لدخول سواحل العاصمة الكوبية هافانا بقيادة الغواصة النووية "قازان" والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

الغواصة النووية "قازان"

دخلت الغواصة النووية "قازان" إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.

وتحمل هذه الغواصة من مشروع 885 "ياسن-إم" 40 صاروخا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخا مجنحا من طراز "أونيكس"، ويمكن للغواصة أيضا إطلاق وابل من الصواريخ المجنحة، وهي أيضا قادرة على استخدام الصاروخ المجنح "تسيركون" الفرط صوتي.

وتتميز الغواصة "قازان" بأنها تستطيع الغوص حتى عمق 600 متر تحت سطح البحر، وتضم ثمانية قواذف لإطلاق صواريخ مثل أونيكس وكاليبر وتسيركون، بالإضافة إلى عشرة قواذف أخرى مجهزة لإطلاق 32 صاروخا و30 طوربيدا بحريا، ويتألف طاقمها من 85 شخصا.

كما أنها تتمتع بسرعة عالية وقدرة على الاختفاء وتحسين منظومة المناورة، وما تمتلكه من صوتيات مائية ومن المتوقع أن تصبح غواصة قازان الروسية، مشروع العمود الفقري لقوات الغواصات الهجومية في الأسطول الروسي.

"فرقاطة الرعب" الأدميرال غورشكوف

الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" هي أول سفينة حديثة متعددة المهام بُنيت على أساس "مشروع 22350"، وهي قادرة على توجيه ضربات قوية فائقة الدقة إلى أهداف بحرية وبرية وتنفيذ مهام في المناطق البعيدة من المحيط العالمي. ودخلت الفرقاطة عام 2018 الخدمة في البحرية الروسية، وفي عام 2018 تم تطويرها لتحمل على متنها صواريخ "تسيركون الفرط صوتية.

وسرعان ما نفذت الفرقاطة الجديدة إطلاقا تجريبيا لصاروخ "تسيركون" من مياه بحر بارنتس وأصابت هدفا بحريا في البحر الأبيض، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وفي ديسمبر 2022، أتمت "الأميرال غورشكوف" التحضير للقيام برحلة بحرية بعيدة المدى، بعدما تم تدريب البحارة على تدمير الأهداف الجوية، ثم أجريت الرميات بذخائر حية باستخدام منظومة "بالاش" للدفاع الجوي.

وتم تدريب أفراد الطاقم أثناء الإبحار على استخدام الطرق والأساليب التكتيكية حيث بحث البحارة عن غواصات افتراضية ودمروها، وتصفها وسائل الإعلام الغربية بـ "فرقاطة الرعب".

وبحسب قناة "سي بي إس" التلفزيونية، من المتوقع أن تصل السفن الحربية الروسية إلى العاصمة الكوبية هافانا يوم غد الأربعاء، وستبقى هناك حتى يوم الاثنين المقبل.

وكانت قد حركت الولايات المتحدة أسطولها البحري لملاحقة ومراقبة الوحدة العسكرية التابعة للأسطول الروسي والغواصة النووية "قازان" التي ستصل إلى كوبا هذا الأسبوع قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.

المصدر: RT