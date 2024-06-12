كشف مقاتل روسي من مجموعة "دنيبر" للقوات الروسية عن رصد العسكريين الروس وجود مرتزقة من بولندا وجورجيا يقاتلون إلى جانب كييف على الجزر الواقعة في نهر دنيبر.

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وقال الجندي في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، شاهد الجنود مرتزقة أجانب على الجزر. وبينهم بولنديون وجورجيون. كانت هناك شيفرونات بولندية وجورجية".

وأضاف أن المرتزقة الأجانب يعملون في أغلب الأحيان في صفوف مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، حيث أن التدريب القتالي والروح المعنوية للمجندين الأوكرانيين لا تسمح لهم بتنفيذ مهام قتالية صعبة، ولذلك تكلف القيادة العسكرية المرتزقة بالعمليات الجادة.

وأوضح: "تجري لديهم الآن تعبئة شاملة، أي يأخذون إلى الجبهة جميع الرجال بمن فيهم أولئك الذين لديهم أسلوب حياة غير أخلاقي، فما هي المهام القتالية التي يمكن أن ينفذوها؟ ولذلك، فإن الوحدات الخاصة هي التي تنفذ بشكل أساسي مثل هذه المهام القتالية الخطيرة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية تسجيل وصول 13387 مرتزقا أجنبيا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف. خلال هذه الفترة تم القضاء على 5962 مرتزقا.

المصدر: نوفوستي