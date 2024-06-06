انضم بناء على إعلان في "تيك توك".. قوات روسية تأسر مرتزقا كولومبيا قاتل مع القوات الأوكرانية (فيديو)
Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر المواطن الكولومبي أنخيل كارديناس مونتيلا الذي قاتل إلى جانب أوكرانيا في صفوف اللواء 59 واستسلم في منطقة قرية كراسنوغوروفكا.
وقال كوردينا مونتيلا: "خدعنا الأوكرانيون. قالوا إننا سنحرس المبنى، لكن اتضح أنهم أرسلونا مباشرة إلى ساحة المعركة".
وقال المواطن الكولومبي الذي لا يتكلم الروسية ولا الأوكرانية إنه جاء إلى كييف بعد قراءة إعلان في شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" يدعو المرتزقة والمتطوعين للمشاركة "في الحرب ضد روسيا".
المصدر: تاس