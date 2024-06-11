هل تلتزم إسرائيل بالقرار الأمريكي المعتمد في مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة؟

قرار مبهم وغامض هو قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة الذي اتخذ بموافقة أربع عشرة دولة وامتناعٍ روسي عن التصويت

القرار في ظاهره نجاح لجهود وقف إطلاق النار بعد أشهر من الحرب خلفت آلاف القتلى والجرحى لكن في طياته يحمل العديد من إشارات الاستفهام فإسرائيل أخذت على ما يبدو الضوء الأخضر للقضاء على حماس التي تحاول واشنطن اليوم أن ترمي أيَ فشلٍ في جهود السلام عليها خاصة في ظل ما يقال إنه صراع بين الجناحين السياسي والعسكري في الحركة.

-فهل أتى القرار لصالح إسرائيل أم لصالح وقف إطلاق النار فعلا؟

-ومن سيلزم إسرائيل بوقف الحرب وهي التي أعلنت بعد لحظات من القرار أن القضاء على حماس لا رجعة عنه.

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