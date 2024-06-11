تجاوز عمرها 130 عاما.. وصول أكبر حاجة إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو للحظة وصول أكبر حاجة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

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وقالت "الإخبارية" إن الحاجة تجاوز عمرها 130 عاما، وقد صلت إلى المملكة عبر الخطوط الحوية السعودية. وفي المطار تم استقبال الحاجة التي كانت على كرسي متحرك بإكليل من الورود البيضاء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وقال الربيعة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.

فيديو | "حمى الله السعودية وأولادها"



وصول أكبر حاجة تجاوز عمرها ١٣٠ عاما لأداء مناسك الحج عبر الخطوط السعودية #الإخبارية#يسر_وطمأنينة | #الحج_عبر_الإخباريةpic.twitter.com/neZ0gvflj3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2024

المصدر: الإخبارية