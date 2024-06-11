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تجاوز عمرها 130 عاما.. وصول أكبر حاجة إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)

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تجاوز عمرها 130 عاما.. وصول أكبر حاجة إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)
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نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو للحظة وصول أكبر حاجة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

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وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحج
وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحج

وقالت "الإخبارية" إن الحاجة تجاوز عمرها 130 عاما، وقد صلت إلى المملكة عبر الخطوط الحوية السعودية. وفي المطار تم استقبال الحاجة التي كانت على كرسي متحرك بإكليل من الورود البيضاء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وقال الربيعة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.

المصدر: الإخبارية

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