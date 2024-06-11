المغرب يمطر شباك الكونغو بـ"نصف دزينة" من الأهداف في تصفيات مونديال 2026 (فيديو)

تابع المنتخب المغربي انتصاراته المتتالية في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 إثر اكتساحه "مضيفه" الكونغولي 6-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء.

وعلى ملعب "أدرار" (في مدينة أكادير المغربية) الذي اعتمده منتخب الكونغو للمباريات البيتية لعدم استجابة ملاعبه لمعاير "الفيفا"، ضرب منتخب "أسود الأطلس" بقوة منذ انطلاق المباراة وحسم الأمور على نحو مبكر بتسجيله ثلاثية في الدقائق العشرين الأولى، تعاقب عليها عز الدين أوناحي بتسديدة في الزاوية العليا إثر تمريرة من إلياس بن صغير (الدقيقة 8)، وشادي رياض بتسديدة من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة إليه من مدافع كونغولي إثر تسديدة من إبراهيم دياس (16)، وأضاف المهاجم أيوب الكعبي الثالث من تسديدة خادعة إثر عرضية من أشرف حكيمي (20).

وتواصل "الطوفان المغربي" وإثر هجمة منسقة قادها أوناحي وتبادل الكرة مع حكيم زياش، وصلت الكرة إلى الكعبي الذي أضاف الثاني الشخصي له والرابع للمغرب (39).

وأكمل الكعبي ثلاثيته "هاتريك" مطلع الشوط الثاني برأسية خاطفة إثر تمريرة حاسمة من أوناحي (53).

وعقب دقيقتين فقط من دخوله، أحرز جناح العين الإماراتي سفيان رحيمي سادس أهداف المنتخب المغربي من أول لمسة للكرة حيث سدد كرة صاروخية استقرت أعلى الزاوية اليمنى (62).

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت تانزانيا على مضيفتها زامبيا بهدف دون رد سجله جونيور وازيري (5).

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط من تسع ممكنة في صدارة المجموعة الخامسة، متقدما على تنزانيا (6 نقاط) والنيجر ثالثة بثلاث نقاط وزامبيا رابعة بثلاث نقاط أيضا والكونغو خامسة بلا رصيد.

ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات وصيفة ملحقا بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

المصدر: وكالات