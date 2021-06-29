السيسي يصدر أوامر للحكومة بشأن مشروع الدلتا الجديدة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوامر للحكومة حول تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي.

إقرأ المزيد

ووفقا للرئاسة المصرية يساهم المشروع في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أهم تلك العناصر، توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

وصرح السفير، بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأن اجتماع السيسي مع الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، الذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة، بواقع مليوني فدان في مراحله الاولى، قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية، من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

المصدر: RT