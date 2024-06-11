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أبعاد روسية

بريكس تكتب نهاية عصر الدولار؟

أخبار العالم

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هل أفلحت مجموعة "بريكس" في تشكيل فضاء اقتصادي فعّال؟ هل أعضاء الكتلة الجدد ، ومنهم السعودية ومصر والإمارات، مستعدون لتحديات مرحلة التحول بما فيه زعزعة هيمنة الدولار؟

هل أنظمة الدفع البديلة،التي تعمل خبراء بريكس على تطويرها، تشكل خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة؟
حصادٌ لاجتماع وزراء خارجية دول البريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية وأولويات المنطقة العربية في مسيرةالتحولات، التي دشّنتها المجموعة.. تابعوا كل ذلك في حلقة جديدة من برنامج "أبعاد روسية".

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