مصدر رفيع المستوى: اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات الهدنة في غزة

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إنّ هناك اتصالات مصرية مكثفة لبحث تطورات الهدنة في ضوء الردود التي تلقتها مصر وقطر بشأن المقترح الأخير.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر قوله: "تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والوفد الأمني يكثف اتصالاته مع الأطراف كافة".

هذا وقد أعلنت مصر وقطر يوم الثلاثاء تسلّمهما ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تلقت الرد الرسمي لحركة "حماس" على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة مؤكدا أنها تقوم "بدراسته".

المصدر: وكالات