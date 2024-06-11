"أ ف ب": واشنطن "تدرس" رد "حماس" على مقترح الهدنة في غزة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تلقت الرد الرسمي لحركة "حماس" على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة مؤكدا أنها تقوم "بدراسته".

وقال كيربي في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء: "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا (رد حماس)... فريقنا يدرس الأمر".

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ورفض تقديم أي تفاصيل أخرى، مؤكدا أن هذا موضوع معقد ويحتاج إلى دراسة مستفيضة.

وأعلنت كل من وزارتي الخارجية القطرية والمصرية اليوم الثلاثاء، أن الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن قطر ومصر يؤكدان أن جهود وساطتهما مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة.

وأكدت أن الوسطاء سيقومون بدراسة رد "حماس" والفصائل الفلسطينية والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوة القادمة.

وقد سلم الرد، كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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جدير بالذكر أنه يوم الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن هذا القرار غامض، ويعتمد على اتفاقات يديرها وسطاء، ومن غير الواضح ما الذي يتفاوضون في شأنه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.

ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

ومنذ شنت إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار موقف موحد.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: أ ف ب+RT