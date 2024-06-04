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نتنياهو لماكرون: القضاء على "حماس" لا يزال من الأهداف الأساسية لإسرائيل

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نتنياهو لماكرون: القضاء على
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القضاء على حركة "حماس" لا يزال أحد الأهداف الأساسية للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو في أعقاب الاتصال مع ماكرون، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع الرئيس الفرنسي "على تفاصيل الخطة لتحرير الرهائن وشدد على أن الخطة تسمح لإسرائيل بتحقيق كافة أهداف الحرب التي حددتها، بما في ذلك القضاء على حماس".

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وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أكد أن ذلك، إلى جانب تحرير الرهائن، كان ولا يزال من الأهداف الأساسية لإسرائيل في الحرب، والتي حددتها من أجل تحقيقها".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم 31 مايو عن مقترح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

وتعليقا على المقترح، قالت إسرائيل إن ذلك يعتبر "جزءا" فقط من "الخطوط العريضة" للصفقة، وإنها لا تزال تسعى لتحقيق كافة أهدافها في قطاع غزة، بينما أعلنت "حماس" أنها تنظر إلى المقترح "بإيجابية".

المصدر: RT

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