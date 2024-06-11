الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن تسلم رد "حماس" حول مقترح الهدنة

أعلنت الخارجية المصرية تسلم القاهرة والدوحة ردا من حركة " حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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وجاء في البيان أن مصر وقطر تؤكدان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

وفي ذات السياق أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مساء اليوم الثلاثاء، أن رد الفصائل حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة ينص على الوقف التام للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

جدير بالذكر أنه يوم الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن هذا القرار غامض، ويعتمد على اتفاقات يديرها وسطاء، ومن غير الواضح ما الذي يتفاوضون في شأنه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.

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ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

ومنذ شنت إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار موقف موحد.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT