مصدر: رد حماس على مقترح الهدنة يتضمن تعديلات

أفاد مصدر مطلع على مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن رد حركة "حماس" الذي سلمته الثلاثاء على مقترح الهدنة الإسرائيلي في القطاع يتضمن "تعديلات".

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات: "تضمن الرد تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

وأضاف المصدر أن المباحثات ستتواصل عبر الوسطاء القطريين والمصريين وبتنسيق أمريكي.

وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة "حماس" على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".

وأكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في بيان مشترك أن ردهما على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يدعو لـ "وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام".

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة، والذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، ولأن إسرائيل ليست أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي فلم تصوت.

ونص مشروع القرار الأمريكي على أن مجلس الأمن "يرحب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شرط".

من جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على اتفاقات يديرها وسطاء غير واضح ما الذي يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.

المصدر: RT