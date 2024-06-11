"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد "حماس" يشير إلى محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق المقترح.

وقال الرشق في منشور في قناته على "تلغرام": "رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية، وينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا ويفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق".

وشدد على أن "تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد حماس، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات هذا الاتفاق".

وأفاد موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بأن حركة " حماس" رفضت الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان قد أفاد مصدر مطلع على مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأن رد حركة "حماس" الذي سلمته الثلاثاء على مقترح الهدنة الإسرائيلي في القطاع يتضمن "تعديلات".

وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحركة "حماس" على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تلقت "الرد الذي سلمته حماس لقطر ومصر ونحن ندرسه راهنا".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه كرر في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة تبادل الأسرى، مشددا على أن "اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة والقاهرة تسلمتا ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في بيان مشترك أن ردهما على مقترح الهدنة الإسرائيلي في قطاع غزة يدعو لـ "وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام".

المصدر: RT