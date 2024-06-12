الأرجنتين تبحث مع فرنسا نقل مقاتلات "غير صالحة" من طراز Super Etendard لأوكرانيا

ذكر موقع Infobae الإخباري أن الحكومة الأرجنتينية تناقش مع باريس إمكانية نقل 5 مقاتلات هجومية فرنسية الصنع من طراز Super Etendard إلى أوكرانيا.

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وأضاف أن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو بحثت هذه المسألة مع نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورني ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، مشيرا إلى أن رئيس البلاد خافيير ميلي قد وافق على خطة نقل المقاتلات.

واشترت الأرجنتين المقاتلات من طراز Super Etendard عام 2018، لكنها لم تسخدمها بعد، لأنها غير صالحة للعمل بسبب نقص قطع الغيار التي لا يمكن للأرجنتين شراؤها بسبب حظر الأسلحة الذي فرضته عليها بريطانيا بعد حرب الفوكلاند.

وأفاد الموقع برغبة إدارة ميلي في استبدال هذه المقاتلات بمعدات عسكرية أخرى.

وفي أبريل الماضي قال ميلي في حديث لقناة CNN en Español إنه يدرس احتمال زيارة أوكرانيا في يونيو الجاري أثناء جولته إلى أوروبا. وفي نوفمبر 2023 اقترح ميلي على زيلينسكي عقد مؤتمر حول تسوية الأزمة الأوكرانية في الأرجنتين.

المصدر: Infobae