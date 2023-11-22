رئيس الأرجنتين المنتخب يقترح عقد مؤتمر حول أوكرانيا في بلاده

اقترح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد مؤتمر في الأرجنتين حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت مستشارة الرئيس الأرجنتيني الجديد، ديانا موندينو، للصحفيين يوم الأربعاء، إن ميلي اقترح على زيلينسكي أن تستضيف الأرجنتين مؤتمرا للسلام في أوكرانيا، "إن كان ذلك مناسبا".

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وأشارت موندينو إلى أن المكالمة بين ميلي وزيلينسكي كانت "بناءة وبروح الصداقة".

يذكر أن السياسي اليميني خافيير ميلي فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الأرجنتين، والتي جرت في 19 نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يتولى المنصب رسميا في 10 ديسمبر.

وخلال حملته الانتخابية أعلن ميلي عن مواقفه الداعمة لأوكرانيا، ومعارضته لسياسات روسيا، التي وصفها بـ "دولة استبدادية".

المصدر: تاس