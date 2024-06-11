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رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك إيرلندا

الرياضة

رونالدو يسجل هدفا عالميا في شباك إيرلندا
AP
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خطف كريستيانو رونالدو الأنظار قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما سجل هدفا مذهلا للبرتغال في شباك إيرلندا خلال مباراة ودية اليوم الثلاثاء.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 49 بعدما تسلم كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ليروضها ببراعة قبل أن يتلاعب بمدافع إيرلندا ويسدد كرة متقنة بيسراه على يمين الحارس.

وقبل تسجيله هذا الهدف، سدد رونالدو في الدقيقة 22 كرة صاروخية عبر ركلة حرة مباشرة، اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى إيرلندا.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا، حيث يستهل مشواره بمواجهة التشيك الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، علما بأن المجموعة تضم أيضا تركيا وجورجيا.

المصدر: RT

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