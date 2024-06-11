بالفيديو.. "حزب الله" يستهدف مبنى لجنود الجيش الإسرائيلي وأجهزة تجسسية و"يصيبهم بشكل مباشر"

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين نفذهما مؤخرا ضد الجيش الإسرائيلي، استهدف فيهما مبنى يتموضع فيه الجنود في مستوطنة المطلة والأجهزة التجسسية في موقع الرادار.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين له حول هاتين العمليتين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على بلدة عيترون أمس، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:06 من ظهر اليوم الثلاثاء 11 يوتيو 2024، مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

- "ردا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة شبعا، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين ‏10 يونيو 2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة".‏

وأبان مقطع فيديو لحظة إطلاق الصاروخ وتوجهه نحو المبنى، وإصابته بشكل مباشر وانفجاره فيه.‏

وأظهر مقطع فيدو آخر لحظة إطلاق مقذوفين، والإطاحة بأجهزة تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT