بغداد تعلن رفضها التام للقصف الإيراني والتركي على إقليم كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها "التام للقصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "العراق يؤكد رفضه القاطع للقصف الإيراني بالطائرات المُسيرة والصواريخ على إقليم كردستان شمالي العراق".

وأشارت إلى أن "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، تعد خرقا لسيادة العراق، وعملا يخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف -أيضاً- مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمةً لجميع الأطراف".

وأضاف البيان أن الحكومة تؤكد على "أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار"، وأنها "ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

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ويأتي البيان بعد يوم على ما أوردته وكالة "بغداد اليوم" العراقية التي نقلت عن السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، أن العراق طلب "مهلة" لضبط الحدود ونزع السلاح من المعارضة الإيرانية، بعد طلب إيراني بذلك.

وقالت الوكالة إن الشفير كشف أن طهران طلبت من بغداد "مسك الحدود" و"نزع سلاح المعارضة الإيرانية وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين، كما ناقشنا تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + وكالة "بغداد اليوم"