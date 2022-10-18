السعودية تحكم على أمريكي بالسجن 16 عاما.. بسبب تغريدات

أصدرت السعودية حكما بالسجن 16 عاما على سبعيني أمريكي بسبب تغريدات انتقد في بعضها النظام السعودي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفة "واشنطن بوست".

الوكالة قالت إن السعودية حكمت على سعد إبراهيم الماضي (72 عاما)، بسبب تغريدات له، وأشارت إلى أنه "مدير مشروع متقاعد يقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية".

بينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الحكم بالسجن جاء بسبب تغريدات نشرها الماضي أثناء وجوده في الولايات المتحدة، وأنه انتقد النظام السعودي في بعضها، ونقلت الصحيفة عن نجل الماضي أن "الخارجية الأميركية أساءت التعامل مع القضية".

وأوضحت الصحيفة أن الماضي سافر إلى الرياض في نوفمبر الفائت، وأنه "اعتُقِل بسبب 14 تغريدة نُشِرت عبر حسابه على مدار السنوات السبع الماضية"، وكان الماضي أشار في إحدى تغريداته إلى الصحفي السعودي الأمريكي جمال خاشقجي، الذي تتهم الرياض بقتله في قنصليتها في استنبول.

وأضافت الصحيفة عن نجل الماضي أن "الخارجية الأميركية طلبت من إبراهيم عدم التحدث علنا عن القضية". وقال إن أحدا من سفارة بلاده في الرياض لم يزر والده منذ اعتقاله قبل 6 أشهر.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "واشنطن بوست"