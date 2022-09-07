بالأرقام.. السيسي يتحدث عن خطط مصر المائية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أوائل الدول التي وضعت خططا لتحقيق التنمية المستدامة.

إقرأ المزيد

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، منذ قليل، في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، أن: "مصر قامت بإطلاق مشروع حياة كريمة، والذي بنهايته قد تكون مصر الدولة الأولى في تحسين ومعالجة المياه، قائلًا: أطلقنا منذ عام ونصف حياة كريمة.. ومنذ طرحنا له خصصنا 700 مليار جنيه، وقد يزداد هذا الرقم، إلى أرقام أعلى من هذا نتيجة للظروف التي نمر بها خلال هذه الفترة، ولكن الهدف منه أن يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان، ونحن هنا نتحدث عن مياه شرب وطاقة وصرف صحي ومعالجة مياه.. أقول بمنتهى التواضع مصر في تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 بنهاية هذا البرنامج".

وتابع الرئيس السيسي: "معالجة المياه أكثر من مرة.. معالجة ثلاثية متطورة تتيح استخدامها طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، أتحدث عن برنامج وطني ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه وحتى لا يترتب عليها أي شكل من أشكال التلوث للبيئة أو البحيرات أو البحار".

المصدر: القاهرة 24