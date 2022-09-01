السيسي يبحث نقل الكهرباء المصرية إلى أوروبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش مع رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء ديميتري كوبيلوزيس، نقل الكهرباء لأوروبا.

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وصرح بأن اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها الى أوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.

وتسعى مصر لتخفيض استهلاك الكهرباء، لتوفير المزيد من العملة الصعبة، عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال هذه الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي.

المصدر: اليوم السابع