صحيفة: "بلد محظوظ" سيفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

سلط تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الضوء على أزمة الطاقة في أوروبا، وحذر من أن الأزمة قد تتفاقم بسبب مشاكل الطاقة التي تعانيها النرويج، التي وصفها التقرير بالبلد المحظوظ.

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وقال تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "النرويج تعد بلدا محظوظا من نواح كثيرة، إذ زاد الطلب على مواردها الوفيرة من النفط والغاز منذ الحرب الأوكرانية، كما أن العديد من الأنهار والخزانات تسمح بتوفير ما يصل إلى 90% من احتياجاتها من الكهرباء، لكن الشتاء والربيع الجافين بشكل غير عادي أديا إلى حقيقة أن احتياطيات المياه في الخزانات في جنوب البلاد كانت عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، ووعدت الحكومة بالحد من تصدير الكهرباء لحين ملئها".

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة عميقة تواجه النرويج مشاكل كهرباء خاصة بها، التي تؤثر على كل شيء من السياسة والعلاقات الدولية إلى الأعمال التجارية.

وحذر التقرير من أن الوضع في النرويج قد يشكل مشكلة بالنسبة لبلدان مثل ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، التي استوردت كميات كهرباء كبيرة من النرويج على مر السنين.

واعتبرت الصحيفة أن الوضع في النرويج يعد مؤشرا على أن أوروبا ستواجه شتاء صعبا، وقال: "لا تزال هذه في الغالب مشاكل بلد محظوظ، لكن علامات التحذير التي تومض في النرويج تسلط الضوء على مدى صعوبة هذا الشتاء في جميع أنحاء أوروبا".

وتواجه أوروبا أزمة موارد طاقة، إذ تراجعت إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" بسبب العقوبات الغربية، وتستعد دول الاتحاد الأوروبي لشتاء صعب في ظل تراجع مخزونات الوقود الأزرق ما دفعها لإطلاق خطة لخفض استهلاك الغاز بنحو 15%.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"