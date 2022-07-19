مصر.. الطيران المدني تستأنف رحلات المنطاد بالأقصر

قررت سلطة الطيران المدني المصري استئناف رحلات المنطاد في مدينة الأقصر بدءا من صباح الأربعاء 20 يوليو، بعد تعليقها ليوم واحد إثر حادث انحراف منطاد.

إقرأ المزيد

وكانت سلطة الطيران المدني علقت الرحلات لمدة يوم واحد فقط، إثر واقعة انحراف منطاد صباح أمس الإثنين واصطدامه بآخر، كان على متنه 28 راكبا وصلوا جميعا بأمان بعد هبوطه إلى الأرض.

وإثر تلك الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدني المصري قرارا بتعليق نشاط المنطاد في الأقصر مؤقتا حتى إشعار آخر، وأوفدت لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية للتحقيق في الواقعة.

وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية عبر "فيسبوك" أن اللجنة راجعت جميع الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة الإقلاع، وتأكدت من سلامة جميع الإجراءات، وكذلك سلامة جميع ركاب المنطاد محل الواقعة، وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق.

وأضافت الوزارة أنه "بناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدني قرارها باستئناف نشاط المنطاد بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات".

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن منطادا انحرف في اتجاه آخر على ارتفاع نحو 60 مترا عن الأرض، ما أدى إلى قطع فيه.

المصدر: RT