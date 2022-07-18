براعة قائديهما أنقذت الموقف.. توضيحات حول اصطدام المنطادين في مصر

نجا 28 سائحا كانوا على متن منطاد تضرر إثر انحراف منطاد آخر واصطدامه به، إلا أن براعة قائدي المنطادين كان لها أثر كبير في تفادي الخسائر.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مسؤول في شركة البالون الطائر المتضرر الكابتن عمر عزالدين، أن محافظة الأقصر شهدت "انحراف بالون إثر هبّة هوائية مفاجئة ليصطدم ببالون آخر كان يقل 28 سائحا من جنسيات مختلفة". وأضاف أن البالون هبط على مسافة أقل من 60 مترا دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية.

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وأضاف أن "براعة قائدي البالونين كان لها أثر كبير في تقليل حجم الخسائر في الأرواح البشرية" وأوضح أن طيار البالون المتضرر "تفادى الواقعة بزيادة ضخ كم كبير من الهواء الساخن، كما أنه أشعل 4 شُعلات لزيادة ضخ الهواء الساخن".

وأوضح أن الهواء الساخن هو الذي يقلل حجم الهبوط للبالون وأيضا تحليقه في السماء، ونجحت خطة الطيار في وقت قصير اعتمد على سرعة البداهة على احتواء الواقعة وهبوط البالون بسلام وأمان تزامنا مع إحداث القطع بالغلاف.

وأشار مدير شركة البالون الطائر المتضررة إلى أن 28 سائحا نجوا، رغم أن اثنين منهم تم نقلهما إلى مستشفى الأقصر العام، وغادرا بعد شفائهما.

المصدر: "القاهرة 24"