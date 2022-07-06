البرهان يعفي الأعضاء المدنيين الخمسة في مجلس السيادة ويوجه لهم الشكر

أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في مرسوم دستوري، أعضاء مجلس السيادة المدنيين.

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وأفيد بأن هؤلاء الأعضاء هم، "مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، مولانا يوسف جاد كريم محمد علي، د. سلمى عبدالجبار المبارك، د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير والأستاذ أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن رئيس مجلس السيادة كان عقد "اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين".

ونقلت الوكالة عن البرهان إعرابه عن الأمل في "استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".

المصدر: سونا