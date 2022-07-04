البرهان يحدد موعد حل مجلس السيادة السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية، مشددا على أهمية حماية وحدة وأمن السودان.

وقال البرهان في مؤتمر صحافي: "هدفنا حماية الأمن والتحول الديمقراطي"، مشددا على أن "المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الذي تديره الآلية الثلاثية".

📌البرهان : بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من ( القوات المسلحة) و ( الدعم السريع). pic.twitter.com/smdEf4c4cy — 𝒲𝒹 𝒯𝒶𝒽𝒶 (@wd_taha2) July 4, 2022

ودعا جميع القوى الوطنية إلى المشاركة في الحوار السوداني، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية ستلتزم بتطبيق مخرجات الحوار، وأن مجلس السيادة سيحل بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة".

وأوضح البرهان أن انسحاب الجيش من الحوار "يهدف لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات".

المصدر: "أخبار السودان"