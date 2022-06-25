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وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين

أخبار العالم العربي

وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين
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الشيخ محمود القارئ
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توفي اليوم السبت، الشيخ محمود خليل القارئ، إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي في السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأعلنت مواقع سعودية محلية، أنه ستقام الصلاة على الشيخ القارئ، بعد صلاة المغرب اليوم السبت بالحرم النبوي، وسيوارى جثمانه بمقبرة البقيع.

ونعى طيف واسع من المسؤولين والدعاة والأكاديميين والنشطاء في المملكة وخارجها، الإمام الذي يعد أحد أشهر الدعاة والشيوخ في السعودية.

يشار إلى أن الشيخ محمود القارئ هو إمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف، ولد ونشأ في المدينة المنورة، وحفظ القرآن الكريم كاملا في سن العاشرة من عمره.

المصدر: "سبق"

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