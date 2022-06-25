وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي وجامع القبلتين

توفي اليوم السبت، الشيخ محمود خليل القارئ، إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي في السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأعلنت مواقع سعودية محلية، أنه ستقام الصلاة على الشيخ القارئ، بعد صلاة المغرب اليوم السبت بالحرم النبوي، وسيوارى جثمانه بمقبرة البقيع.

ونعى طيف واسع من المسؤولين والدعاة والأكاديميين والنشطاء في المملكة وخارجها، الإمام الذي يعد أحد أشهر الدعاة والشيوخ في السعودية.

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ #محمود_خليل_القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) June 25, 2022

اللهم اغفر لعبدك #محمود_خليل_القارئ وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) June 25, 2022

لا حول ولاقوة إلا بالله

توفي اليوم

الشيخ #محمود_خليل_القارئ إمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلّف .



رحمه الله وغفر له . pic.twitter.com/2ZvEs9MJE5 — سعد الحربي (@saadHreib) June 25, 2022

رحل اليوم إلى رب رحيم رجل من أهل القرآن وقُراء مدينة رسول الله ، كان عذب التلاوة ندي الصوت رحمه الله ،



الشيخ #محمود_خليل_القارئ#المدينة_المنورةpic.twitter.com/7brHM5WK9X — ضيف الله الحربي (@daifallhnafa) June 25, 2022

يشار إلى أن الشيخ محمود القارئ هو إمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف، ولد ونشأ في المدينة المنورة، وحفظ القرآن الكريم كاملا في سن العاشرة من عمره.

المصدر: "سبق"