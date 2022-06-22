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نقل طائرة الشحن الليبية العملاقة إلى حظيرة مصنع "أنطونوف" الأوكراني بعد إصابة هيكلها

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نقل طائرة الشحن الليبية العملاقة إلى حظيرة مصنع
Legion-Media
طائرة شحن من طراز "أنتونوف-124-100" (صورة أرشيفية)
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كشف سفير ليبيا لدى أوكرانيا، عن وضع طائرة الشحن الليبية العملاقة التي تخضع للصيانة بمصنع "أنطونوف" للطائرات قرب كييف، في حظيرة المصنع عقب إصابة هيكلها بشظايا جراء القتال في المنطقة

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وقال عادل عيسى، عبر "فيسبوك" إنه تمكن من عقد اجتماع مع إدارة شركة "أنطونوف" في كييف الأسبوع الماضي، رغم الظروف الصعبة بالساحة الأوكرانية بسبب الأعمال القتالية المستمرة.

وأوضح أنهم ناقشوا مع إدارة شركة "أنطونوف" آخر مستجدات الطائرة الليبية العملاقة "أنطونوف 100- 124" الواقعة تحت الصيانة، وتباحثوا مع إدارة المصنع حول وضع الطائرة، حيث أفادتهم بـ"إصابة الطائرة بشظايا بسيطة في الهيكل نتيجة للعمليات العسكرية في الشهر الماضي"، لكنها "لم تؤثر في عملية الصيانة بشكل عام، والطائرة بحالة جيدة".

وأكد عيسى أنه تم جر الطائرة بعد تغليفها بمواد حافظة إلى داخل حظيرة بالمصنع حفاظا على سلامتها، لكنهم لم يتمكنوا خلال تواجدهم بالمصنع "من زيارة الطائرة نتيجة للرقابة العسكرية والظروف الأمنية الحتمية" التي فرضتها الحرب، لكنهم يتابعون "عن قرب مع الجهات الليبية المعنية كافة إجراءات استكمال عمليات الصيانة".

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية

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