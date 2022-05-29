مصر.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "كفن عين شمس"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل 4 متهمين من بينهم سيدة، وتأجيل محاكمة باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تقديم الكفن بعين شمس" لجلسة 24 يوليو المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في قضية كفن عين شمس والمتهم فيها 34 شخصا، للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم تهما منها "احتجاز عاطف الريس صاحب ملهى في باخرة نيلية ونجله وشقيقه، وتصويره خلال تقديمهم الكفن، وأرهبوه من خلال حملهم أسلحة نارية، وأجبره أحدهم على تقبيل قدم سيدة، إضافة إلى مواجهة الشرطة وإشهار بندقية في وجه رئيس مباحث عين شمس".

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وكشفت التحقيقات أن المتهمين خطفوا مالك الملهى الليلي، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق، عن طريق التحايل، بعد أن أوحيا المتهمين الأول والثاني للمتهم الثامن باستدراجهم إلى حيث وجود باقي المتهمين.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم المذكور استغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم، وفرض السطوة عليهم، تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل، إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري