القضاء المصري يصدر حكمه النهائي في واقعة "كفن عين شمس"

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس المصرية قبول الاستئناف وتخفيف الحكم لمدة عامين مع الشغل لثلاثة من المدانين في واقعة "كفن عين شمس".

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وقضت المحكمة أيضا بإلزام المتهمين بالمصروفات الإدارية في قضية نصب واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قبضت على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس في أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات وقضية نصب جديدة تطارد المتهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات إجبار 3 أشخاص على تصوير فيديو لهم وهم يحملون أكفانهم تحت تهديد السلاح في القاهرة.

وقال الثلاثة في بلاغ قدموه للشرطة، إن "المدعى عليهم الخمسة تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء، وأكرهوهم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة، في فيلا لأحد المدعى عليهم لعقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما ثأر".

المصدر: "القاهرة 24" + RT