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أنقرة تعلن "تحييد 14 إرهابيا" في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" بالعراق

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، "تحييد 14 إرهابيا" في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" في شمال العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية عبر "تويتر": "تم تحييد 14 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" بعد اكتشافهم في منطقة عملية Claw-Lock ، من خلال عملية جوية".

وأضافت: "ستواصل قواتنا المسلحة التركية هدم أوكار الإرهاب بعزم وتصميم".

وأطلقت تركيا في 18 أبريل الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" (Claw-Lock) ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في شمال العراق.

المصدر: RT

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