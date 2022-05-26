أنقرة تعلن "تحييد 14 إرهابيا" في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، "تحييد 14 إرهابيا" في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" في شمال العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية عبر "تويتر": "تم تحييد 14 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" بعد اكتشافهم في منطقة عملية Claw-Lock ، من خلال عملية جوية".

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! pic.twitter.com/Ecm61Je8K6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2022

وأضافت: "ستواصل قواتنا المسلحة التركية هدم أوكار الإرهاب بعزم وتصميم".

وأطلقت تركيا في 18 أبريل الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" (Claw-Lock) ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في شمال العراق.

المصدر: RT